У "Когалимавіа" відзвітували про перевірки A321, який розбився в Єгипті

Документи розміщені на сайті холдингової компанії Metrojet, до якої входить «Когалимавіа», передає ТАСС.

Як випливає з документів, чергова комплексна форма обслуговування (C-check) літака A321, який розбився в Єгипті, повинна була відбутися 18 березня 2016 року. Попередня комплексна форма обслуговування літака була проведена 18 березня 2014 року.

C-check виконується кожні 15-20 місяців або через 4 тис. годин нальоту. Для виконання цієї перевірки потрібно вивести літак з експлуатації приблизно на 2 тижні. Літак практично повністю розбирають, усувають дефекти і корозію, перевіряють роботу всіх пристроїв.

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Між тим у наданих Metrojet документах не вказується, коли була проведена або планувалася до проведення найглибша форма обслуговування - D-check. D-check проводиться з інтервалом від 5 до 12 років. Після такого обслуговування авіалайнер з технічної точки зору нічим не поступається новому.

Раніше колишній співробітник «Метроджет», який добре знає саме цей конкретний літак, розповів, що борт був битим і мав безліч технічних відмов.

"Цей конкретний борт був, що називається, битим. Тобто на землі раніше вдарили машиною або телескопічним трапом (простіше кажучи «рукавом»). Звичайно, після цього його лагодили, і були перевірки на справність. Але, судячи за даними його переміщень у просторі, в останні хвилини перед катастрофою, які я переглянув, пілоти буквально «боролися з літаком» - занадто різкі хаотичні рухи. Могли бути несправні або пошкоджені зовнішні елементи управління. Цей конкретний борт взагалі був дуже проблемний. У нього було безліч технічних відмов раніше", - зазначив він.