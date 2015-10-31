Катастрофа літака в Єгипті: борт був битим і мав безліч технічних відмов - джерело

Business FM вдалося поспілкуватися з колишнім співробітником «Метроджет», який добре знає саме цей конкретний борт. Він погодився на публікацію деталей діалогу на умовах анонімності:

«Цей конкретний борт був, що називається, битим. Тобто, на землі деякий час тому вдарили машиною або телескопічним трапом (простіше кажучи «рукавом»). Звичайно, після цього його лагодили, і були перевірки на справність. Але судячи за даними його переміщень у просторі, в останні хвилини перед катастрофою, які я переглянув, пілоти буквально «боролися з літаком» — занадто різкі хаотичні рухи. Могли бути несправні або пошкоджені зовнішні елементи управління. Цей конкретний борт взагалі був дуже проблемний. У нього було безліч технічних відмов раніше».

У компанії «Когалимавіа» заявили, що не бачать підстави вважати причиною катастрофи людський фактор, командир екіпажу мав 12 тисяч годин нальоту. Літак, що розбився, був випущений 18 років тому. І конкретно цей літак — один з найстаріших у флоті компанії «Когалимавіа».

Читайте такожБойовики ІГ взяли на себе відповідальність за катастрофу російського лайнера в ЄгиптіВідомо, що перед своїм зникненням літак різко втрачав висоту, знижувався зі швидкістю близько 1,8 кілометра в хвилину перед тим, як зв'язок з ним було втрачено. Незадовго до зникнення з радарів російський літак запитував посадку в каїрському міжнародному аеропорту. Лайнер знаходився на висоті 9000 метрів, коли командир корабля зв'язався з диспетчерами і запросив екстрену посадку. Після цього зв'язок зник. Неділю оголошено в Росії днем жалоби за загиблими в результаті катастрофи.

Між тим, єгипетське відділення забороненої в РФ «Ісламської держави» взяло на себе відповідальність за катастрофу російського літака на Синайському півострові.