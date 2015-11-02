У жовтні до Європи морем прибули стільки ж біженців, як за весь 2014 рік - ООН
21:10, 02 листопада 2015Світ
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У жовтні до Європи морем прибули 218 тисяч 394 біженці - майже стільки ж, скільки за весь 2014 рік.
REUTERS
Про це повідомило Агентство ООН у справах біженців, передає Російська служба ВВС.
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З них більш як 210 тисяч прибули до Греції і понад 8 тисяч - до Італії. Багато прибулих - біженці з Сирії.
Тільки цього року 2 тисячі 440 людей потонули або були оголошені зниклими безвісти під час спроби перетнути Середземне море, повідомили в агентстві ООН.
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Міжнародної організації з міграції, з початку року до Європи через Середземне море прибули 704 тисяч 227 мігрантів.
22 вересня міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу домовилися про розподіл 120 тисяч біженців.
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