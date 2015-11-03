Міноборони Іспанії: використання Росією крилатих ракет у Сирії викликає стурбованість

Таку думку висловив міністр оборони Іспанії Педро Моренес в інтерв'ю американським журналістам, опублікованому в останньому номері тижневика Defence news, передає ТАСС.

Відповідаючи на питання про застосування Росією крилатих ракет великої дальності "Калібр", запущених з кораблів Каспійської флотилії ВМФ по цілях у Сирії, він сказав: "Використання таких озброєнь - це новий етап ескалації (конфлікту) в Сирії. Це змушує розвиватися події за дуже небезпечним сценарієм. Я глибоко стурбований у зв'язку з тим, що використання цих озброєнь не координувалося з нашою коаліцією. Це може створити нам складні проблеми, подібні інциденти або прорахунків".

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Коментуючи операцію Повітряно-космічних сил Росії проти угруповання "Ісламська держава" в Сирії, Моренес зазначив, що готовий вітати ці дії, якщо вони дійсно будуть спрямовані на боротьбу з терористами, а не з силами сирійської опозиції, яка протистоїть президенту САР Башару Асаду. "Важливо, щоб Росія також дотримувалася цього принципу, а не вела бойові дії проти угруповань, які самі воюють проти "Даїш", - сказав він, використавши арабську назву ІД. "Військова операція в Сирії проти тих, хто не входить до "Ісламської держави", абсолютно неприйнятна і недоречна", - вважає глава міноборони Іспанії.