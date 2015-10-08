Російські ракети з бойових кораблів розбилися на території Ірану - CNN

Ракети, випущені з кораблів Каспійської флотилії, розбилися на території Ірану, передає в четвер, 8 жовтня, Дождь з посиланням на телеканал CNN.

Згідно з даними американської розвідки, як мінімум чотири ракети розбилися на території Ірану в той момент, коли вони летіли до Сирії. Одне джерело каже, що це могла бути просто аварія, проте інший співрозмовник телеканалу це підтвердити не зміг.

Також невідомо, де саме розбилися ракети. CNN нагадує, що кораблі Каспійської дивізії базуються в Каспійському морі. Це означає, що для досягнення Сирії їм було потрібно перелітати Іран і Ірак.

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Про те, що російські кораблі Каспійського флоту атакували позиції терористів «Ісламської держави», розповів міністр оборони Росії Сергій Шойгу у середу, 7 жовтня. Він зазначив у бесіді з президентом Росії Володимиром Путіним, що удари нанесли на відстані близько 1500 кілометрів високоточною зброєю. Всі цілі, за його словами, були вражені.

На опублікованому відеозаписі міністерства оборони було зображено траекторію польоту ракет. Дійсно, вони летіли через територію Ірану і Іраку. Кінцевою метою була Сирія. Удари були нанесені з ракетних кораблів «Град Свияжск», «Углич» та «Великий Устюг». Зазначалося, що вони були нанесені крилатими ракетами.