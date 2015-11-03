Меркель попередила про можливі конфлікти в Європі в разі закриття кордонів

Виступаючи в Дармштадті, вона нагадала про ситуацію, яка склалася на заході Балкан після того, як Угорщина закрила кордон із Сербією, передає російська редакція Deutsche Welle. Канцлер зізналася, що не хотіла б згущувати фарби, проте ситуація може розвиватися швидше, ніж здається.

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Ангела Меркель зазначила, що в разі закриття кордонів мігранти намагатимуться потрапити в Німеччину іншим шляхом. За її словами, завдання Німеччини, як найбільшої держави Європи, запропонувати інше рішення проблеми. При цьому вона висловила впевненість, що вихід з кризи буде знайдено.

Вона також висловилася на підтримку створення на кордоні транзитних зон як першорядного заходу, про що ХДС і ХСС змогли домовитися напередодні. Канцлер Німеччини вкотре наголосила, що Німеччина допоможе всім тим, хто рятується від війни, але необхідно при цьому оперативно висилати тих, хто прибуває з безпечних країн. Саме для цього, за її словами, і потрібні транзитні зони.