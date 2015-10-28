Прем'єр Баварії розкритикував Меркель через її політику щодо біженців
На цей раз в інтерв'ю місцевим ЗМІ він звинуватив Австрії в нездатності координувати наплив біженців на своїх кордонах з Баварією.
Прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер розкритикував канцлера Ангелу Меркель через її політику щодо біженців.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на EurActiv.
Як відомо, Зеехофер вже неодноразово переконував Меркель накласти обмеження на кількість прохачів притулку в Німеччині і навіть погрожував подати до суду на федеральний уряд з цього приводу.
Цього разу в інтерв'ю місцевим ЗМІ він звинуватив Австрію у нездатності координувати наплив біженців на своїх кордонах з Баварією.
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"Така поведінка Австрії шкодить добросусідським відносинам. Не можна так поводитися один з одним", - сказав Зеехофер, додавши, що Меркель поговинна поговорити з канцлером Австрії, щоб змусити сусідню країну зупинити потік біженців.
За словами Зеехофера, у Меркель є час до неділі, щоб відреагувати на його прохання уповільнити прибуття осіб, які шукають притулку.
"Якщо цього не відбудеться, ми повинні розглянути інші варіанти, які у нас є", - сказав він, не уточнюючи, що саме мається на увазі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень підтримки партії канцлера Німеччини Ангели Меркель впав до трирічного мінімуму на тлі міграційної кризи.