Начальник штабу Армії США: Росія більше загрожує існуванню США, ніж ІДІЛ

Про це заявив начальник штабу Армії США генерал Марк Міллі, передає Голос Америки.

"Росія - єдина країна на планеті, яка може знищити Сполучені Штати. Це за визначенням - загроза нашому існуванню через їх ядерний потенціал. Ядерна зброя є і в інших країнах, але ні в кого її немає так багато, як у Росії. І ні в кого іншого немає можливості в прямому сенсі знищити Сполучені Штати. Дуже складно визначити їх наміри. Один зі способів судити про нього, це - подивитися на поведінку в минулому. З падіння Берлінської стіни і до 2007-2008 року Росія не демонструвала, наскільки я знаю, наміри вести агресивну зовнішню політику. Все змінилося з 2008-го року", - зазначив Міллі.

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За його словами, Росія порушує величезну кількість міжнародних норм, які діють, починаючи з Версальського договору 1919-го року. "Вони напали на суверенні території інших країн. Їх поведінка є агресивною при потужних ядерних можливостях. Вони реорганізували свої звичайні збройні сили, сили спеціального призначення. За Росією треба уважно стежити. Тому я сказав, що вони - загроза номер один для Сполучених Штатів. Поведінка Росії останнім часом є ворожою інтересам США", - повідомив він.

Міллі вважає, що США та їхні партнери можуть мати партнерські відносини з Росією в деяких областях, де є спільні інтереси. Але це не означає, що вони будуть закривати очі на прояв агресії з боку Росії:

"Ми хочемо, з одного боку, зберігати наш військовий потенціал на високому рівні з тим, щоб стримувати і запобігати подальшій російській агресії. Нам потрібно міцно стояти на своїй позиції, коли ця агресія себе проявляє, – відповідати санкціями, тощо".

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Як повідомляв УНАН раніше, один з претендентів на посаду начальника штабу армії США генерал Марк Міллі заявив на слуханнях у комітеті Сенату у справах збройних сил, що Росія представляє головну ядерну загрозу для його країни. Також серед загроз генерал назвав Китай, Північну Корею, Іран і терористичну організацію "Ісламську державу".