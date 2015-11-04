ЗМІ: військові США почали готувати бійців сирійської опозиції на території Сирії

Про це повідомляє ліванський телеканал "Аль-Маядін" з посиланням на військове джерело, передають РИА Новости. Згідно з інформацією телеканалу, до цих пір фахівці з США тренували прихильників помірної сирійської опозиції на території Туреччини, тепер підготовка проходить в районі міста Сальма на півночі приморської сирійської провінції Латакія, яка розташована поруч з турецьким кордоном.

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"Американські офіцери почали підготовку бойовиків-туркменів (сирійські туркмени, або сирійські турки) в районі Сальма в провінції Латакія. Дії з їх підготовки, що проходили раніше в Туреччині, тепер проводяться на території Сирії", - передає телеканал слова свого джерела.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада у Білому домі заявили, що відправлені в Сирію американські війська спеціального призначення не будуть приймати участь в рейдах і бойових діях. Ці війська повинні послужити фактором підвищення бойової готовності, який дозволить тим, хто перебуває на передовій у боротьбі з ІДІЛ "підвищити ефективність своїх зусиль з відновлення контролю над захопленими територіями", - повідомили в Білому домі.