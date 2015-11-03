Білий дім: американські військові не будуть брати участь у бойових діях в Сирії

"Вони не будуть битися разом з силами, що діють на території Сирії", – підкреслив заступник радника з національної безпеки Бен Родс у ході саміту з питань оборони, повідомляє "Голос Америки".

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За словами Бена Родса, ці війська повинні послужити фактором підвищення бойової готовності, який дозволить тим, хто перебуває на передовій у боротьбі з ІДІЛ "підвищити ефективність своїх зусиль по відновленню контролю над захопленими територіями". При цьому він допустив, що може виникнути ситуація, в якій американським військовим "доведеться протистояти ворогові".

Минулого тижня президент США Барак Обама дозволив відправити в Сирію 50 військовослужбовців сил спеціального призначення для координації сирійських повстанських рухів і зусиль міжнародної коаліції по боротьбі з "Ісламською державою".

Американські військові прибудуть до Сирії протягом наступних тижнів і будуть залишатися там змінами не більше 60 днів, розповів високопоставлений представник Пентагону. Вони будуть базуватися в "квазі-штаб-квартирі" сирійських, арабських, курдських і туркменських бійців, щоб допомогти з розробкою тактики, оперативним плануванням і логістикою.

"Ми повинні відправитися на місця, зустрітися з ними, – пояснило джерело. – Особистого контакту не замінить ніщо".

Інше високопоставлене джерело в уряді США повідомило в інтерв'ю "Голосу Америки", що сили спецпризначення будуть базуватися "відносно близько від кордону з Туреччиною, щоб у разі потреби їх можна було швидко вивести з країни.

США вперше відправляють в Сирію сухопутні війська, які не будуть брати участь у конкретному рейді або місії.