Аеропорт на Балі закритий через активність вулкану, скасовано понад 100 рейсів
10:05, 04 листопада 2015Світ
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Аеропорт на індонезійському острові Балі закрито до четверга через активність вулкана Рінджані.
Аеропорт закрито до четверга / aviation-of-world.info
Як повідомляє радіостанція "Ехо Москви", стовп попелу піднімається на висоту до 4 тис. м.
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Сьогодні в аеропорту скасовано більше 100 рейсів, половина з них – міжнародні.
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