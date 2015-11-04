Аеропорт на Балі закритий через активність вулкану, скасовано понад 100 рейсів

10:05, 04 листопада 2015
Світ
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Аеропорт на індонезійському острові Балі закрито до четверга через активність вулкана Рінджані.

aviation-of-world.info

Як повідомляє радіостанція "Ехо Москви", стовп попелу піднімається на висоту до 4 тис. м.

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Сьогодні в аеропорту скасовано більше 100 рейсів, половина з них – міжнародні.

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