Бойовики ІД заявили, що влаштували катастрофу А321 "з нагоди річниці"

Джихадисти угруповання "Ісламська держава" знову взяли на себе відповідальність за катастрофу російського пасажирського лайнера А321 авіакомпанії "Когалимавіа" на Синаї, передає Російська служба ВВС.

У розміщеному в інтернеті аудіозверненні йдеться про те, що катастрофа "аеробуса" 31 жовтня - справа рук ісламістів так званого "Вилайята Сінай" - підрозділу ІД на Синайському півострові, і що вони нібито здійснили цей теракт з нагоди річниці того дня, коли присягнули на вірність "Ісламській державі".

Читайте такожАмериканський супутник зафіксував тепловий спалах перед падінням A321 - ЗМІ

"І нас не змусять пояснити, як ми це зробили", - сказано в цьому аудіозверненні.

Майже відразу після катастрофи А321 від імені ІД було поширене коротке повідомлення, в якому джихадисти брали на себе відповідальність за неї, але не пояснювали, як саме це сталося, і не підтверджували свої слова ніякими візуальними свідоцтвами.

За письмовою заявою, випущеною підрозділом "Ісламської держави", який називає себе "Синайська провінція" (або "Вилайят Сінай") в день катастрофи, надійшло аналогічне радіоповідомлення, передане в той же день офіційною радіостанцією ІД "Аль-Баян".

Обидві заяви були поширені через афілійовані з ІД акаунти в "Твіттері" і месенджері Telegram.