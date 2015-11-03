ЗМІ: На місці катастрофи А321 виявили елементи, що не належать до його конструкції

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело.

«Експерти виявили в зоні катастрофи елементи, що не належать до конструкції літака», - говориться в повідомленні .

За словами джерела, вони направлені на експертизу.

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Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха до Санкт-Петербурга, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не виключають версію теракту на борту літака, однак первісну причину розглядають - технічну несправність.