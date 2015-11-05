Туск: невиконання Мінських угод слід врахувати при перегляді санкцій щодо Росії

Таку заяву зробив голова Європейської ради Дональд Туск, передає радіо "Свобода". "Будь-які спекуляції про можливі компроміси між діями Росії у Сирії та в Україні мають бути відкинуті. Це було б не тільки аморально, але й що ще гірше – не ефективно", – сказав Дональд Туск після переговорів у Брюсселі з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льофвеном.

Читайте такожЧастина санкцій проти Росії буде діяти, поки окупований Крим залишається у складі РФ - Теффт

Голова Європейської ради зазначив, що впродовж зустрічі з головою уряду Швеції обговорювалися й загальні питання відносин із Росією та ситуації в Україні.

Кремль в свою чергу стверджує, що не має ніяких зобов’язань за Мінськими угодами і не мусить виконувати їх. У світі дотримуються протилежної думки й наголошують, що накладені на Росію санкції через її підтримку бойовиків в Україні будуть чинні, аж доки Москва не виконає до кінця всі без винятку пункти Мінських угод і не змусить підтримуваних нею бойовиків виконати їх.