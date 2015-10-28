У ЄС можуть скасувати частину санкцій проти Росії

Про це сказав після зустрічі з верховним представником ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні європарламентар від Литви Габриэлюс Ландсбергіс, повідомляє Delfi.

"Деякі держави-члени говорять про те, що частина санкцій щодо Росії може бути знята на знак підбадьорення", - сказав Ландсбергіс.

Він сам з такою думкою не погодився, тому що, за словами політика, для пом'якшення санкцій немає підстав. Ландсбергіс заявив, що не бачить явних ознак поліпшення ситуації в Україні, за винятком чинного перемир'я.

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"Будь-які розмови про скасування санкцій дискредитують Мінські угоди", - сказав Ландсбергіс. Він висловив надію, що рішення не пом'якшувати санкції щодо Росії вплине підготовлений ним і прийнятий у Європарламенті рапорт про відносини ЄС з цією країною.

За словами європарламентаря, цей рапорт може зумовити рішення лідерів ЄС щодо санкцій для Росії, тому що Мінські угоди в ньому теж названі як можливий важіль Росії з метою пом'якшення відносин зі світовою спільнотою.

Варто зазначити, що рішення про санкції Європейська Рада прийме в грудні. "Рапорт підкріплює позицію про те, що санкції щодо Росії повинні продовжуватись", - сказав Ландсбергіс.