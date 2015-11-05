ЗМІ: США мають "значні дані" про бомбу на борту в російського літака

За словами чиновників, американські слідчі розробляють версію про агентів або співчуваючих "Ісламській державі", як ймовірних організаторів вибуху, передає "Голос Америки".

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Прес-служба ІДІЛ на Синаї вчора випустила аудіоповідомлення, в якому угруповання знову взяло на себе відповідальність за катастрофу літака. Але ні в цьому повідомленні, ні у заяві, випущеній відразу після того, що сталося, не вказувалося, як це було зроблено.

Американський чиновник у розмові з телеканалом NBC News припустив, що якщо ця теорія підтвердиться, реакція у відповідь з боку Росії буде "масивною і носити військовий характер".

Представники уряду США підкреслюють, що хоча версія про бомбу на борту літака "ймовірна", поки ще занадто рано говорити про це з певністю.

Телекомпанія АВС News наводить слова ознайомленого із ситуацією американського чиновника, який стверджує, що попередній висновок про те, що відділення "Ісламської держави" на Синайському півострові організувало закладення вибухового пристрою на літаку, частково базується на перехоплених повідомленнях.

Цей та інші чиновники кажуть, що ЦРУ або інші розвідувальні агентства поки не зробили офіційних висновків, додаючи, що речові докази з місця катастрофи, включаючи "чорні ящики" літака, ще вивчаються.

Джерело АВС News додало, що аналітики розвідслужб не вірять, що операція була проведена за вказівкою лідерів "Ісламської держави" в сирійській Ракка. Якщо це дійсно була бомба, вважають вони, то вона була закладена і приведена в дію відділенням угруповання на Синаї, яке діє автономно.

NBC News посилається на чиновника, який стверджує, що слідчі вивчають можливість, що вибуховий пристрій був пронесений в літак кимось із співробітників наземних служб, багажного відділення або іншого персоналу аеропорту Шарм-еш-Шейха.

За словами офіційних осіб, пасажири або члени екіпажу опинилися практично поза підозрами, після того як перевірки не виявили зв'язків кого-небудь з них з терористичним угрупуванням.

Три вищих керівники аеропорту, включаючи главу служби безпеки, вчора були звільнені після того, як слідство виявило численні послаблення в здійсненні процедур безпеки, повідомили чиновники NBC News.