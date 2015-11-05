ЗМІ: США і союзники збільшать постачання зброї сирійським повстанцям

Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських чиновників та їхніх колег в регіоні. Повідомляється, що американські чиновники кажуть, що адміністрація Барака Обами реалізує двосторонню стратегію, у межах якої зберігається військовий тиск на сирійського президента Башара Асада і його російських та іранських прихильників при одночасних спробах американських дипломатів домогтися усунення від влади сирійського президента шляхом переговорів, передає "Голос Америки".

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За словами чиновників, військовий аспект цієї стратегії доповнює дипломатичний, даючи США важелі впливу за столом переговорів.

За останній місяць, який був відзначений посиленими російськими авіаударами, ЦРУ і їх партнери збільшили постачання військового обладнання, включаючи протитанкові ракети TOW повстанцям на півночі Сирії, пише Wall Street Journal. У найближчі тижні, за даними газети, потік цих поставок зросте ще більше, оскільки повстанцям необхідно поповнити запаси, виснажені в результаті широкого наступу урядових військ.

"Асад не відчує ніякого тиску, який змусив би його піти на поступки, відсутність життєздатної опозиції, має можливість, при підтримці своїх партнерів, чинити тиск на режим", – наводить газета слова одного з чиновників.

На додаток до зброї, яку погодилися поставити США, саудівська і турецькі офіційні особи відновили переговори зі своїми американськими колегами про дозвіл обмежених постачань переносних зенітних ракетних комплексів окремим групам повстанців, відзначає Wall Street Journal.

З їх допомогою повстанці зможуть збивати літаки, які належать режиму, особливо ті, які скидають "бочкові бомби", говорять джерела газети, додаючи, що ПЗРК також послужать засобом стримування російської військової авіації.

Президент Барак Обама категорично не згоден з цими пропозиціями, пояснюючи це ризиками для цивільних літаків і побоюваннями, що ПЗРК, в кінцевому підсумку, можуть опинитися в руках терористів. Для зниження цих ризиків американські союзники запропонували внести зміни в конструкцію комплексів, оснастивши їх механізмами блокування і спеціальним програмним забезпеченням, яке заблокує їх використання за межами дозволених територій, повідомили газеті регіональні чиновники, обізнані з цією пропозицією.