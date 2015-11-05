У мережі з'явилися зняті за дві години після аварії кадри з уламками А321 (відео)

Повідомляється, що відео було знято єгипетськими військовослужбовцями за дві години після аварії.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

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У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісну причину розглядають технічну несправність.