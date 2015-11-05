У мережі з'явилися зняті за дві години після аварії кадри з уламками А321 (відео)
17:08, 05 листопада 2015Світ
1901 0
У мережі оприлюднені кадри, на яких видно тліючі уламки російського літака, який розбився на Сінаї.
Повідомляється, що відео було знято єгипетськими військовослужбовцями за дві години після аварії.
Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.
Читайте такожЗМІ: США мають "значні дані" про бомбу на борту в російського літака
У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісну причину розглядають технічну несправність.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter