Рятувальники виявили тіло дитини на місці катастрофи російського А321

Про це по телефону заявив керівник оперативної групи МНС на Синаї, директор Департаменту пожежно-рятувальних сил та військових формувань МНС РФ Олександр Агафонов, повідомляє ТАСС.

"В ході додаткового дообстеження носової частини фюзеляжу рятувальниками МНС за допомогою гідравлічного інструменту виявлено тіло, імовірно, дитини і останки тіл загиблих", - сказав він.

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Агафонов пояснив, що раніше у рятувальників не було можливості ретельно обстежити цей фрагмент літака у зв'язку з тим, що з ним працювали єгипетські експерти і фахівці МАК, які займаються з'ясуванням причин катастрофи.

"Рятувальники використовують безпілотники для обстеження районів, де знаходяться великі фрагменти хвостової частини лайнера. Проведено фотовідеодокументування ділянок, що розташовані на великій відстані одна від одної", - розповів Агафонов.

За його словами, по нанесеним в ході обстеження безпілотниками координатам відправлялися рятувальники, щоб ретельно обстежити ці предмети.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісну причину розглядають технічну несправність.