Кемерон вважає версію про навмисний вибух на борту А321 "найбільш імовірною"

Він додав, що необхідно зміцнити систему безпеки в аеропорту Шарм-еш-Шейха, звідки вилетів рейс А321.

За його словами, він шкодує, що єгиптяни, які залежать від іноземного туризму, постраждають від економічно рішення Лондона припинити всі польоти в Шарм-еш-Шейх, але підкреслив, що для нього безпека громадян Великобританії понад усе, повідомляє Російська служба ВВС.

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Кемерон сказав, що пізніше в четвер він подзвонить президенту Росії Володимиру Путіну.