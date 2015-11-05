Міністр авіації Єгипту заявив, що слідчі не знайшли ознак вибуху на борту російського літака

Про це повідомив міністр авіації Єгипту Хусам Камаль, передають РИА Новости. "Гіпотеза про вибух в російському літаку не заснована на фактах, у слідчих немає яких-небудь доказів чи даних, які б підтверджували цю версію", - говориться в повідомленні міністра.

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Раніше агентство CNN повідомило, що на борту російського літака могла бути бомба "Ісламської держави". Згідно з останніми припущеннями розвідки США, причиною катастрофи російського літака на Синайському півострові могло стати спрацювання на борту бомби, закладеної синайським відділенням "Ісламської держави".

Нагадаємо, авіакатастрофа російського пасажирського літака Airbus 321 сталася 31 жовтня на Синайському півострові в Єгипті. На борту літака перебували 224 людини - 217 пасажирів і 7 членів екіпажу, серед них - 25 дітей. Всі, хто був у літаку, загинули.