Генсек НАТО назвав реакцію на дії Кремля "головним питанням порядку денного"

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг виступаючи в Португалії, де проходять найбільші навчання Альянсу, передає "Голос Америки". Йенс Столтенберг зазначив, що Росія сконцентрувала свої сили навколо Калінінграда, в Чорному морі і в східній частині Середземного моря, що може дозволити Кремлю контролювати ключові регіони і обмежити доступ США і їх союзників до деяких з цих регіонів.

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Як заявив Йенс Столтенберг, НАТО потрібно виконувати свої завдання в цих нових умовах та ефективно реагувати на зміну цих умов, що, за його словами, є "головним питанням на нашому порядку денному".

Йенс Столтенберг зазначив, що військові навчання під кодовою назвою Trident Juncture, є найбільшими за останні десятиліття, і їх мета – чітко продемонструвати союзникам і потенційним супротивникам, що альянс готовий захистити своїх союзників від будь-яких загроз.

В останні три тижні близько 36 тис. військових з країн НАТО та їхніх партнерів взяли участь у програмі "інтенсивної підготовки" в Італії, Іспанії та Португалії.