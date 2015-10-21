На Сицилії починається основна частина наймасштабніших навчань НАТО (фото, відео)

Навчання триватимуть до 6 листопада за участю 36 тис. військових із понад 30 країн, серед яких не тільки члени НАТО, а й їхні союзники, зокрема й Україна, повідомляє радіо "Свобода". Вишколи проходитимуть, крім Італії, також на території і в територіальних водах Іспанії й Португалії.

У маневрах, крім живої сили, візьмуть участь 130 літаків, 16 вертольотів, 60 кораблів і підводних човнів.

Читайте такожУ Середземному морі сьогодні починаються найбільші за 10 років навчання НАТО

Тема навчань – вторгнення великої країни-агресора до малої країни-члена НАТО. У Північноатлантичному союзі заперечують, що під умовним агресором на цих навчаннях розуміють Росію.

Заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу на офіційному відкритті в Трапані заявив, що геополітична ситуація нині значно нестабільніша, ніж у часи Холодної війни. Він згадав про окупацію Росією українського Криму і підтримку Москвою сепаратистів на сході України, а також війну Росії проти поміркованої збройної опозиції в Сирії.