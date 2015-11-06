В аеропорту Шарм-еш-Шейха за $30 можна обійти всі перевірки - британські пасажири

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Sky News, передає Lenta.ru. За словами Дейла Паркіна, приїхавши з дружиною в аеропорт, він побачив у терміналі великі черги. Через деякий час до них підійшов один з охоронців, який запропонував британцям уникнути незручностей і відразу пройти на посадку, минаючи всі процедури безпеки. Він попросив за це плату у розмірі 20 фунтів стерлінгів (близько $30).

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Туристи погодилися і, заплативши певну суму, пройшли разом з іншими людьми, які не бажали стояти в черзі на посадку. Їх багаж відразу поклали на конвеєрну стрічку, без попереднього сканування.

"Тоді нам це здалося кумедним, що ми уникли черг всього за 20 фунтів. Тільки пізніше, слухаючи новини, я усвідомив серйозність того, що могло статися", - зізнався Дейл Паркін, коментуючи катастрофу, яка сталася 31 жовтня в Єгипті з російським пасажирським лайнером.

Після падіння літака "Когалимавіа" на Синайському півострові уряд Великобританії скасував рейси авіакомпаній країни в Шарм-еш-Шейх і назад, пояснивши це рішення міркуваннями безпеки.

Сьогодні Лондон повинен був провести евакуаційні авіарейси для своїх громадян, які знаходяться в Єгипті, проте єгипетська влада скасувала ці рейси.

У британському МЗС 5 листопада повідомили про наявність підстав вважати, що угруповання, підконтрольне "Ісламській державі", відповідальне за катастрофу російського літака в Єгипті. У відомстві дійшли висновку, що "ймовірність терористичної атаки велика", говорив голова Форін офісу Філіп Хеммонд. За день до цього британський урядвисловив думку, що причиною катастрофи міг стати вибуховий пристрій. Пізніше CNN з посиланням на джерела передавав, що, згідно з останніми припущеннями розвідки США, лайнер, ймовірно, впав після детонації бомби, закладеної або бойовиками "Ісламської держави", або організацією, з ними пов'язаною.