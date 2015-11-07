Голова МЗС Німеччини: Конфлікт у Сирії не можна вирішити, домовляючись із Асадом

"Мене трохи дратує, що тепер скрізь можна отримати нескромну вказівку, що потрібно говорити з Асадом", - заявив Штайнмаєр Гамбурзі на економічному форумі, організованому газетою Die Zeit, передає Deutsche Welle.

"Тепер, коли в кожній родині оплакують жертв цієї громадянської війни, можете довіритись мені, Асад більше не є рішенням, на яке варто орієнтуватися", - додав міністр.

Водночас Штайнмаєр визнав, що звісно ж варто говорити з представниками влади в Дамаску. 12 листопада у Відні має відбутися другий тур міжнародних переговорів щодо вирішення сирійської кризи.

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Також Штайнмаєр пригадав, що був у Сирії десять років тому і попереджав США про поспішне зарахування Сирії до "вісі зла". Нагадаємо, у громадянській війні, яка триває в Сирії більше чотирьох років, загинули близько 250 тисяч людей, а мільйони сирійців змушені були тікати з країни.

Як повідомляв УНІАН раніше, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що збереження президента Сирії Башара Асада при владі не є для Росії принциповим моментом.