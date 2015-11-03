У Лаврова заявили, що збереження Асада при владі не принципово для Росії
Збереження президента Сирії Башара Асада при владі не є для Росії принциповим моментом.
Про це заявила у вівторок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі радіо "Ехо Москви", повідомляє РИА Новости.
"Абсолютно ні, ми ніколи так не говорили", - сказала вона, відповідаючи на питання про те, чи принципово для Росії збереження Асада при владі в Сирії.
Читайте такожУчасники переговорів у Відні виступають за створення перехідного уряду в Сирії
Вона зазначила, що "долю президента країни повинен вирішувати сирійський народ".
"Ми не говоримо про те, що Асад повинен піти або залишитися", - додала Захарова.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що на прохання Асада Росія надає "ефективну допомогу сирійському народові в боротьбі з міжнародним тероризмом, який розв'язав справжню війну проти Сирії".