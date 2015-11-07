Голова МЗС Німеччини заявив, що Асад більше не є вирішенням конфлікту в Сирії

"Мене трохи дратує, що тепер скрізь можна отримати нескромну вказівку, що треба говорити з Асадом. Тепер, коли в кожній сім'ї оплакують жертв цієї війни, можете довіритися мені, Асад більше не є рішенням, на яке варто орієнтуватися", - сказав німецький міністр, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Читайте такожЗМІ: США і союзники збільшать постачання зброї сирійським повстанцямУ той же час він визнав, що необхідно вести діалог з представниками влади в Дамаску. Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що США і Росія ще не домовилися про долю Башара Асада. В ніч на 30 жовтня у Відні пройшли переговори з врегулювання сирійського конфлікту. У переговорах взяли участь 19 делегацій, у тому числі з США, Саудівської Аравії, Туреччини, Ірану, ОАЕ, Катару, Йорданії, Німеччини, Франції, Єгипту, Італії, Великобританії, Іраку, Лівану і Росії. У заяві за підсумками переговорів сказано, що в Сирії має бути сформовано перехідний уряд, що представляє інтереси всього народу, який буде керувати країною до наступних виборів. Після виборів у країни повинна з'явитися нова конституція.