Росія назвала терміни військової операції у Сирії
Російська військова операція у Сирії буде тривати до завершення наступу армії Башара Асада на терористів.
Про це заявив на нараді міністрів оборони країн-членів АСЕАН заступник голови Міноборони РФ Анатолій Антонов, повідомляє РІА "Новости".
Як зазначив Антонов, дії ВКЗ у Сирії абсолютно легітимні. "Операція обмежена терміном проведення сирійськими військами наступальних дій проти терористів", - сказав він.
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За його словами, російським військовим вдалося знищити "десятки пунктів управління і складів з боєприпасами, сотні терористів і велику кількість бойової техніки".
Як повідомляв УНІАН, Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) говорить про мінімум 600 цивільних осіб, які загинули через російських авіаудари.
Президент РФ Володимир Путін продовжує пояснювати втручання Москви у внутрішні справи Сирії боротьбою з "Ісламською державою". Тим не менше, більшість російських авіаударів були спрямовані проти повстанців, які виступають проти ІД і правлячого режиму президента Башара Асада.
Інститут з вивчення війни говорить, що немає ніякої присутності терористів "Ісламської держави" у Хомсі. Аналітики кажуть, що президент Сирії Башар аль-Асад зацікавлений у контролі над містом, через який проходить ключова траса. Цей шлях зв'язує область з Дамаском на південь, а Алеппо на північ.
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Раніше в Державному департаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, які виступають проти режиму Асада.
Росія відмовилася приєднатися до очолюваної Сполученими Штатами міжнародної коаліції в боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави Іраку і Леванту".
Тим часом, Міноборони РФ заявило про понад 1500 знищених позицій ІДІЛ в Сирії за місяць операції.