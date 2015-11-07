У мінтуризму Єгипту оцінили втрати від відтоку британських і російських туристів

Про це повідомив член консультативної ради при міністрі туризму Єгипту Мухаммед Юсеф, передають РИА Новости. "Російські туристи стоять на першому місці, це 3 млн туристів в рік. Британці - 1млн. Їх відтік з ринку - це сильний удар по галузі. Втрати складуть 70% турпотоку", - повідомив він.

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