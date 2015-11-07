У мінтуризму Єгипту оцінили втрати від відтоку британських і російських туристів
09:50, 07 листопада 2015Світ
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Відтік російських і британських туристів з Єгипту позбавить країну 70% турпотоку і завдасть серйозного удару по галузі, що дає понад 11% єгипетського ВВП і понад 14% валютних надходжень у скарбницю.
REUTERS
Про це повідомив член консультативної ради при міністрі туризму Єгипту Мухаммед Юсеф, передають РИА Новости. "Російські туристи стоять на першому місці, це 3 млн туристів в рік. Британці - 1млн. Їх відтік з ринку - це сильний удар по галузі. Втрати складуть 70% турпотоку", - повідомив він.
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