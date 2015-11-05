Аварія А321: Британія заявила про високу ймовірність теракту, скоєного ІДІЛ

В інтерв'ю телеканалу Sky News Хаммонда запитали, чи міг терористичний «Ісламська держава» стояти за авіакатастрофою A321, на що міністр відповів, що, «аналізуючи всю наявну інформацію, ми можемо зробити висновок, що така ймовірність висока».

Хаммонд вказав на те, що «Ісламська держава» відразу після катастрофи лайнера взяла на себе відповідальність за авіакатастрофу. Глава британського МЗС зазначив, що до висновку про можливу причетність ІД до аварії літака призводить не тільки заяви ІД, але і «багато інших фрагментів наявної інформації».

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Раніше британська влада ухвалила рішення відкласти всі заплановані рейси з аеропорту Шарм-ель-Шейха до Великобританії. У заяві британського уряду зазначалося, що влада «стурбована, що літак А321 міг бути збитий за допомогою вибухового пристрою».

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Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх на Червоному морі до Санкт-Петербурга, розбився на Синайському півострові Єгипту рано вранці в суботу.

На його борту перебували 224 людини, серед яких 4 українців, всі вони загинули.

Первісна версія аварії літака була технічна несправність, однак на початку слідства з'ясувалося, що командир повітряного судна не подавав сигнали лиха, не повідомляв про неполадки і не запитував аварійної посадки. 1 листопада Росавіація повідомила, що літак розпався високо в небі.

Крім того, стало відомо, що російський літак впав на спину, однак якісь висновки з цього робити поки передчасно: щоб прояснити ситуацію, потрібно буде розшифрувати дані бортових самописців.

Авіаексперти розглядають три основні версії катастрофи.

Розгерметизація, загоряння і руйнування літака могли відбутися через невеликий вибух в багажному відділенні літака.

Можливою причиною руйнування фюзеляжу лайнера, який вилетів з Єгипту до Петербурга, спеціалісти також називають втомну тріщину. У 2001-му при посадці в Каїрі літак вдарився хвостовою частиною.

Лайнеру, який розбився минулої суботи на Синайському півострові в Єгипті, 18 років. Його сертифікат льотної придатності був дійсний до березня наступного року.

У Кремлі не виключають версію теракту на борту літака, однак первісну причину розглядають технічну несправність.