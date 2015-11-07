Авіакомпанії Британії сьогодні планують евакуаційні рейси з Шарм-еш-Шейха

Британські авіакомпанії планують здійснити сьогодні щонайменше 5 рейсів з Шарм-еш-Шейха, передають РИА Новости. "Єгипетська влада повідомила нам, що дозволять обмежену кількість британських рейсів з Шарм-еш-Шейха, два з яких - рейси EasyJet у аеропорт Лутон. Це дасть нам можливість доставити завтра додому 445 пасажирів", - повідомили в компанії EasyJet.

Читайте такожЄгипет скасував евакуаційні рейси британської авіакомпаніїEasyJet зазначає, що оплачує пасажирам, які перебувають в Єгипті, додаткові ночі в готелях.

Авіакомпанія Monarch Airlines також планує в суботу два рейси з Шарм-еш-Шейха в аеропорт Манчестера. British Airways розраховує відправити один рейс в Гатвік. Thomson Airways і Thomas Cook поки не називають точну кількість запланованих рейсів, повідомивши, що працюють з владою Єгипту.

У п'ятницю в Великобританію повернулися1417 відпускників. Планувалося, що на батьківщину повернеться вдвічі більше британців, але кільком порожнім бортам, що прямували до Єгипту, довелося розвернутися, оскільки аеропорт Шарм-еш-Шейха не міг їх прийняти. Всього в Шарм-еш-Шейху на момент припинення авіасполучення перебували до 20 тис. британців.

Раніше уряд Британії призупинив авіасполучення з єгипетським Шарм-еш-Шейхом у зв'язку з побоюваннями з приводу того, що причиною катастрофи з російським літаком стала бомба на борту. Повідомлення було відновлено тільки по напрямку з Шарм-еш-Шейха для того, щоб вивезти британських туристів.