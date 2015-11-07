WSJ: Мігранти з Сирії не отримають в Німеччині повного статусу біженців
14:53, 07 листопада 2015Світ
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Мігранти із Сирії не зможуть отримати в Німеччині повного статусу біженців. Про це заявив глава МВС країни Томас де Мезьєр, повідомляє The Wall Street Journal.
REUTERS
Натомість їм надаватимуть так званий «вторинний захист»: він більш обмежений в часі та не дозволяє людям перевозити до країні свою родину.
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«В інших країнах у таких ситуаціях вже дають лише вторинний захист, це те, що ми будемо надавати сирійцям», – заявив міністр.
Однак пізніше уряд зробив заяву, що «буде дотримуватися поточної практики надання статусу біженців», а зміни коаліція обговорюватиме наперед, цитує видання Громадське.
6 листопада лідери партій-членів коаліції в Бундестазі домовилися про пришвидшення процедур розгляду заявок біженців, у яких низькі шанси на отримання притулку в Німеччині.
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