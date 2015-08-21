ЄС і ООН розкритикували Словаччину за відмову приймати мігрантів-мусульман

09:56, 21 серпня 2015
Світ
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Словаччина опинилася під вогнем критики з боку чиновників Євросоюзу та ООН через відмову прихистити в себе мігрантів-мусульман. Такі дії країни були розцінені як дискримінаційні.

REUTERS

Міністерство внутрішніх справ Словаччини оголосило, що надасть притулок лише 200 сирійцям-християнам, передає радіо "Свобода". Речниця МВС Мікаела Пауленова сказала, що саме християни "мають великий потенціал для безболісної інтеграції в наше суспільство". Вона додала, що у Словаччині небагато мусульман, а мечетей взагалі немає.

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ООН і європейські чиновники не погодилися з таким підходом. "Ми закликаємо країни не вдаватися до дискримінації", – сказав Бабар Балоч, представник Агентства ООН у справах біженців у Центральній Європі.

"Відмова прийняти біженців на підставі їхньої релігії є кричущою дискримінацією. Словаччина має змінити своє ставлення", – наголосив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд.

Словаччина, Чехія, Угорщина, Польща у червні заблокували план Євросоюзу щодо розподілу мігрантів, які прибувають до Італії та Греції. Ці країни заявили, що вони готові допомогти, але тільки на добровільній основі.

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