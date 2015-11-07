Бойовики "Ісламської держави" відпустили з полону 37 християн

Про це повідомили сирійські правозахисники, передає Бі-бі-сі. Більша частина звільнених - люди похилого віку.

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За заявою ассірійської правозахисної групи, відпущені на свободу були доставлені в місто Тель-Тамр в муфахазі (адміністративна одиниця Сирії) Ель-Хасак.

На контрольованих "Ісламською державою" землях в Сирії та Іраку бойовики вже захопили в полон сотні людей.