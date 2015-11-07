Бойовики "Ісламської держави" відпустили з полону 37 християн
15:51, 07 листопада 2015Світ
712 0
Бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" випустили на свободу 37 християн-ассірійців.
REUTERS
Про це повідомили сирійські правозахисники, передає Бі-бі-сі. Більша частина звільнених - люди похилого віку.
Читайте також"Репортери без кордонів": ісламісти стратили 13 журналістів у МосуліКолишні бранці були з числа близько 200 захоплених у полон на північному сході Сирії.
За заявою ассірійської правозахисної групи, відпущені на свободу були доставлені в місто Тель-Тамр в муфахазі (адміністративна одиниця Сирії) Ель-Хасак.
На контрольованих "Ісламською державою" землях в Сирії та Іраку бойовики вже захопили в полон сотні людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter