Слідство почуло сторонній звук на останніх секундах запису самописців А321

Про це повідомив в суботу глава міжнародної комісії з розслідування причин катастрофи лайнера Айман аль-Мукаддам, пише ТАСС.

За його словами, обидві "чорні скриньки" були знайдені в перший день аварії, а розкид уламків становить понад 12 км, однак не всі з них вдалося знайти.

"Первинна розшифровка параметричного" чорного ящика "вказує, що зліт був проведений 3:50:06 за UTC (6:50:06 мск). Запис самописців зупинилася на 4:13:20 (7:13:20 мск), - сказав він. - Таким чином, тривалість з моменту зльоту і до припинення запису склала 23 хвилини 14 секунд. Останній запис фіксує висоту на позначці 30888 футів (близько 9414 метрів), при цьому літак перебував у стадії набору висоти ".

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"Всі виявлені частині лайнера будуть доставлені в Каїр у безпечне місце для подальшого обстеження", - сказав він.

Як наголосив голова комісії, виявлені на місці катастрофи уламки не дозволяють визначити характер впливу і точні причини катастрофи.

"Літак розвалився в повітрі, і поки точно сказати про причини цього не є можливим, - зазначив він. - Уламки лайнера не дали нам чіткої картини події".

Всі версії катастрофи в Єгипті російського А321 в даний час вивчаються, уточнив він. "До остаточного висновку ми поки не прийшли", - підкреслив аль-Мукаддам.