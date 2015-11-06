Самописці А321 зафіксували не пов'язаний з поломкою двигуна вибух - слідчі
20:28, 06 листопада 2015Світ
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Слідчі, які займаються розшифровкою бортових самописців літака, що розбився в Єгипті, повідомили про те, що на записі зафіксовано вибух, не пов'язаний з поломкою двигуна.
REUTERS
Про це повідомляє телеканал France 2.
«Запис на «чорних скриньках» літака дозволяє почути шум вибуху, який стався під час польоту», - сказали слідчі.
Вони зазначили, що «шум не був наслідком поломки двигуна».
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Як повідомляв УНІАН, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня здійснював рейс з єгипетського Шарм-еш-Шейха до Санкт-Петербурга, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.
У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, проте основною причиною розглядають технічну несправність.
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