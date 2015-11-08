У Берліні пройшла 5-тисячна акція проти міграційної політики

Близько 5 тисяч людей в суботу вийшли в Берліні на акцію протесту проти політики Німеччини щодо прийому біженців, повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство DPA.

"Акцію протесту проти політики у сфері міграції організувала партія євроскептиків "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Учасники демонстрацій висловлювали свою позицію на плакатах з написами "Врятуйте Німеччину. Зупиніть Меркель", "Надання сховищ повинно мати межі - червона картка Меркель", - йдеться в повідомленні.

Акція протесту не призвела до сутичок і іншим подібним інцидентам, повідомила поліція.

Згідно з офіційним прогнозом, в Німеччині в 2015 році буде зареєстровано близько 800 тисяч біженців. ЗМІ вже заявляють, що справжня цифра буде набагато вище.

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Як повідомляв УНІАН, Німеччину у 2016 році очікує невеликий дефіцит бюджету, який спровокований сильним приток мігрантів з країн Близького Сходу в Європу: в країну за 10 місяців поточного року в'їхали 758 тисяч біженців, тільки в жовтні — 181 тисяча осіб.