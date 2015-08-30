У Німеччині відбулася масова демонстрація на підтримку мігрантів

Масова акція на підтримку мігрантів завершилася в Дрездені. За даними міської поліції, в ній брали участь близько тисячі чоловік, організатори заявляють про 5 тисяч учасників, повідомляє ВВС.

Демонстрація пройшла без інцидентів, учасники акції ходили вулицями міста та вигукували гасла, вимагаючи від влади надати допомогу біженцям, які прибувають до країни.

Цього року Німеччина очікує до 800 тисяч запитів про надання притулку, це набагато більше за будь-яку іншу країна ЄС.

З осені минулого року в Дрездені відбулася серія акцій проти навали мігрантів, яку організовав консервативний рух ПЕГІДА. У демонстраціях взяли участь десятки тисяч людей.

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