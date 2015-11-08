Четвертий літак з тілами загиблих пасажирів A321 вилетів з Єгипту до Санкт-Петербурга

Спецборт МНС Росії з тілами загиблих під час катастрофи російського А321 над Синайським півостровом вилетів з Каїра до Санкт-Петербурга, повідомляє прес-служба МНС Росії.

«З аеропорту Каїра до Санкт-Петербурга вилетів літак МНС, на борту якого останки тіл загиблих і особисті речі, виявлені в зоні аварії лайнера», — повідомили в МНС.

Це вже четвертий спецрейс, який доставляє тіла жертв катастрофи лайнера А321 до Росії, передає РБК.

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Airbus А321 авіакомпанії «Когалимавіа» зазнав аварії в суботу 31 жовтня над Синайським півостровом. Лайнер здійснював рейс з єгипетського Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга, на борту літака перебували 224 людини, всі вони загинули.