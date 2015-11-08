В аеропорту Шарм-ель-Шейха відключають сканери і беруть хабарі - ЗМІ

Порушення норм безпеки в аеропорту курортного міста Шарм-ель-Шейх мали систематичний характер. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на співробітників аеропорту служби безпеки, деякі з яких пропрацювали там понад 10 років.

Зокрема, пише видання, всі співрозмовники відзначають, що часто не працюють сканери в зонах, де оглядають вже зареєстрований багаж. «Я бачив, як люди відключають їх (сканери), щоб заощадити електроенергію», – розповів один із працівників. Був випадок поломки сканера через його неправильне використання, тобто «людську дурість», а не технічні поломки, розповіли співробітники. Працівники доповідали керівництву про непрацюючі прилади, але вони так і не були замінені.

При цьому співрозмовники видання підкреслюють, що під час візиту іноземних експертів, всі сканери працюють справно. «Ми робимо тільки видимість. Як тільки ми чуємо, що з'являється хтось важливий, раптово все працює... Хотілося б подібних візитів кожен день», – розповідають співрозмовники.

Один із співробітників розповів також про хабарі, які беруть співробітники, що оглядають багаж, від пасажирів. «Я не можу навіть сказати, скільки разів я ловив сумку, повну наркотиків або зброї, яку співробітники огляду пропускали за €10 або щось інше», – заявив він.

Ще однією проблемою, за словами співробітників, є слабкий огляд транспорту, що доставляє до рейсу їжу та паливо. Найчастіше служба безпеки пропускає такий транспорт без огляду, тільки тому, що знають особисто їх водіїв, передає РБК.

Раніше агентство Reuters з посиланням на співробітника служби безпеки Єгипту повідомило, що єгипетська влада вивчає записи камер відеоспостереження в аеропорту Шарм-ель-Шейха в цілях виявлення підозрілих осіб у зв'язку з катастрофою А321 авіакомпанії «Когалимавіа». Зазначалося, що також буде вивчено поведінку поліцейських і працівників міжнародного аеропорту.

Досі єгипетська влада заявляла, що немає ніяких підстав говорити про те, що причиною аварії А321 став теракт.