У Берліні не виключають причетність "Ісламської держави" до катастрофи А321 - ЗМІ

Уряд Німеччини припускає, що терористи "Ісламської держави" причетні до катастрофи російського літака Airbus А321 в Єгипті, повідомляє ZN.ua з посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Різке зниження висоти літаком, а також відсутність фіксації реєстратором будь-яких несправностей робить версію про вибух на борту "досить правдоподібною", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що схожі припущення озвучили в США та Великобританії.

На даний час уламки А321 вивчає в Єгипті група міжнародних спеціалістів. При цьому розслідування фокусується на підозрілих шумах, які були зафіксовані бортовими самописцями безпосередньо перед катастрофою A321.

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Нагадаємо, 7 листопада єгипетські слідчі заявили, що вся інформація з "чорних ящиків" А321 була вилучена.

"Встановлено, що на останніх секундах запису чути шум", — заявив глава єгипетської комісії з розслідування причин авіакатастрофи Айман аль-Мукаддам.