Оприлюднено попередній аналіз "чорних ящиків" А321, що розбився в Єгипті

Міждержавний авіаційний комітет оприлюднив попередній аналіз інформації бортових параметричного (FDR) і звукового (CVR) реєстраторів літака А321, що розбився у Єгипті 31 жовтня.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті відомства, фахівці МАК продовжують роботу на місці катастрофи літака А321 EI-ETJ авіакомпанії «Metrojet» спільно з комісією з розслідування Єгипту і представниками Франції, Німеччини, Ірландії.

Водночас у Комітеті інформують, що попередній аналіз скопійованої інформації бортових реєстраторів свідчить: «Бортовий параметричний реєстратор припинив запис у польоті в процесі набору висоти на ешелоні 308 (9400 м). До цього моменту політ проходив у штатному режимі, інформації про відмову систем і агрегатів літака зареєстровано не було. Проведено попереднє прослуховування інформації звукового реєстратора».

Повідомляється також, що фрагменти літака виявлені на ділянці місцевості довжиною понад 13 кілометрів.

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Довідка УНІАН. Авіакатастрофа російського пасажирського літака Airbus 321 сталася 31 жовтня на Синайському півострові в Єгипті. На борту літака було 217 пасажирів, зокрема 25 дітей, і 7 членів екіпажу. Всі загинули.