Британський есмінець Duncan увійшов у Чорне море
У Чорне море в суботу увійшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії «Duncan» («Данкан»), який прямує до румунського порту Констанца.
Як передає ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, 8-11 листопада «Duncan» проведе спільні з румунським флотом навчання в міжнародних водах.
«Duncan» є останнім у серії з шести есмінців ППО "Тип-45", він оснащений крилатими ракетами Tomahawk ("Томагавк"). Кораблі цього класу призначені переважно для зенітної і протиракетної оборони від літаків, безпілотників і протикорабельних ракет.
У Чорному морі після початку Антитерористичної операції на Донбасі постійно чергують кораблі ВМС США й інших нечорноморських країн-членів НАТО. У жовтні американський ракетний есмінець «Porter» ("Портер") провів тут навчання з кораблями ВМС України і берегової охорони Грузії.
Конвенція Монтре обмежує час перебування кораблів нечорноморських держав в акваторії Чорного моря 21 добою.