Британський есмінець Duncan увійшов у Чорне море

Як передає ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, 8-11 листопада «Duncan» проведе спільні з румунським флотом навчання в міжнародних водах.

«Duncan» є останнім у серії з шести есмінців ППО "Тип-45", він оснащений крилатими ракетами Tomahawk ("Томагавк"). Кораблі цього класу призначені переважно для зенітної і протиракетної оборони від літаків, безпілотників і протикорабельних ракет.

У Чорному морі після початку Антитерористичної операції на Донбасі постійно чергують кораблі ВМС США й інших нечорноморських країн-членів НАТО. У жовтні американський ракетний есмінець «Porter» ("Портер") провів тут навчання з кораблями ВМС України і берегової охорони Грузії.

Конвенція Монтре обмежує час перебування кораблів нечорноморських держав в акваторії Чорного моря 21 добою.