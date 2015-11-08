Туск: Німеччина повинна енергійніше охороняти кордони Євросоюзу
Голова Європейської ради Дональд Туск закликав Німеччину докласти більше зусиль для охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу з метою подолання кризи з біженцями.
Про це повідомила Німецька хвиля з посиланням на інтерв'ю голови ЄР тижневику «Welt am Sonntag», оприлюднене у неділю, 8 листопада.
«Відповідальність лідера передбачає і спільну з іншими країнами-членами охорону зовнішнього європейської кордону», - підкреслив наголосив Туск.
Одночасно він схвально відгукнувся про роль лідера, яку взяла на себе ФРН, назвавши її «найліберальнішою і найтолерантнішою в європейській історії». Голова Європейської ради з розумінням поставився до того, що Німеччині «з історичних причин» важко вводити суворий режим на своїх кордонах, але підкреслив, що «відповідальність європейського лідера передбачає, за необхідності, готовність до більш енергійного контролю в пан‘європейському союзі».
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Як повідомляв УНІАН, за даними німецького МВС, лише у жовтні до країни прибули понад 180 тисяч осіб, що стало рекордом.
Цього року до Європи прибуло понад 700 тисяч біженців. Єврокомісія прогнозує, що, виходячи з нинішніх темпів припливу мігрантів до країн ЄС у цілому до кінця 2016 року можуть прибути ще 3 млн біженців.
На думку ЄК, очікувати зниження нинішніх темпів припливу мігрантів до 2017 року нереалістично.