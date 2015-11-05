З початку року до Німеччини прибули майже 800 тисяч мігрантів

Про це заявив офіційний представник МВС Німеччини, якого цитують "РИА Новости".

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За словами речника відомства, мова йде про дані, які були зареєстровані в системі первинної реєстрації біженців на кордоні Німеччини (так званої Easy-системи). Раніше представники МВС вказували на те, що дані цієї системи більш вірні у порівнянні з тією інформацією, яку вказує федеральне міграційне відомство.

Він підкреслив, що в Німеччину за 10 місяців поточного року в'їхали 758 тисяч біженців, тільки в жовтні — 181 тисяча осіб.

Зазначимо, канцлер ФРН Ангела Меркель очікує, що до Німеччини в 2015 році прибуде загалом близько мільйона біженців.

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччину в 2016 році очікує невеликий дефіцит бюджету, який спровокований сильним притоком мігрантів з країн Близького Сходу до Європи. Заступник міністра фінансів Німеччини Томас Штеффен пояснив, що в 2015 році бюджет буде виконаний з профіцитом.