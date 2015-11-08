Слідство на 90% впевнено, що на борту російського лайнера в Єгипті вибухнула бомба – Reuters

17:09, 08 листопада 2015
Світ
1311 0

Представник комісії Єгипту з розслідування катастрофи заявляє, що показання і аналізи звуку на записі чорного ящика вказують на те, що це була бомба.

REUTERS

Експерти комісії, які розслідують катастрофу російського лайнера А321, на 90% впевнені, що сторонній звук в кінці запису чорного ящика - це звук підірваної бомби, повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

"Показання і аналізи звуку на записі чорного ящика вказують на те, що це була бомба. Ми на 90 відсотків упевнені, що це була бомба", - сказав представник комісії Єгипту з розслідування катастрофи, що попросив не називати його імені.

Читайте такожОприлюднено попередній аналіз "чорних ящиків" А321, що розбився в Єгипті

Разом з тим, він відмовився обговорювати інші 10%: "Я не можу обговорювати це зараз".

Раніше "Комерсант" повідомив, що єгипетські експерти підтвердили вибух бомби на борту A321. "Кваліфікація" синайських бойовиків дозволяє їм створити і грамотно закласти бомбу на борт літака. Версію про вибух бомби на борту A321 анонімно підтвердили судово-медичні експерти з Єгипту, які обстежили тіла жертв катастрофи.

За їх словами, аналіз пошкоджень, зокрема поділ багатьох тіл на фрагменти, свідчив про те, що деякі пасажири рейсу загинули ще в повітрі від мінно-вибухових травм.

Нагадаємо, в ніч на четвер ЗМІ розповсюдили інформацію, що розвідка США дізналася про бомбу на борту А321 завдяки перехопленню даних. Імовірно бомбу заклали прихильники "Ісламської держави" або пов'язані з ним угруповання.

Тим не менше, посол Російської Федерації в Єгипті заперечує теракт на борту А321. Зазначимо, розшифровка бортових самописців А321 не допомогла встановити причину аварії. Протягом двадцяти хвилин польоту всі системи літака працювали в штатному режимі.

Читайте такожВ аеропорту Шарм-ель-Шейха відключають сканери і беруть хабарі - ЗМІ

Потім відбулася подія, що спричинила одномоментне відключення фіксації всіх параметрів роботи систем А321. Пасажирський лайнер російської компанії "Когалимавіа", який прямував з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга, зазнав аварії через 23 хвилини після вильоту на півночі єгипетського півострова Синай. Всі 224 людини, що знаходилися на борту, загинули. Серед них було 25 дітей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter