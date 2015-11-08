Слідство на 90% впевнено, що на борту російського лайнера в Єгипті вибухнула бомба – Reuters

Експерти комісії, які розслідують катастрофу російського лайнера А321, на 90% впевнені, що сторонній звук в кінці запису чорного ящика - це звук підірваної бомби, повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

"Показання і аналізи звуку на записі чорного ящика вказують на те, що це була бомба. Ми на 90 відсотків упевнені, що це була бомба", - сказав представник комісії Єгипту з розслідування катастрофи, що попросив не називати його імені.

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Разом з тим, він відмовився обговорювати інші 10%: "Я не можу обговорювати це зараз".

Раніше "Комерсант" повідомив, що єгипетські експерти підтвердили вибух бомби на борту A321. "Кваліфікація" синайських бойовиків дозволяє їм створити і грамотно закласти бомбу на борт літака. Версію про вибух бомби на борту A321 анонімно підтвердили судово-медичні експерти з Єгипту, які обстежили тіла жертв катастрофи.

За їх словами, аналіз пошкоджень, зокрема поділ багатьох тіл на фрагменти, свідчив про те, що деякі пасажири рейсу загинули ще в повітрі від мінно-вибухових травм.

Нагадаємо, в ніч на четвер ЗМІ розповсюдили інформацію, що розвідка США дізналася про бомбу на борту А321 завдяки перехопленню даних. Імовірно бомбу заклали прихильники "Ісламської держави" або пов'язані з ним угруповання.

Тим не менше, посол Російської Федерації в Єгипті заперечує теракт на борту А321. Зазначимо, розшифровка бортових самописців А321 не допомогла встановити причину аварії. Протягом двадцяти хвилин польоту всі системи літака працювали в штатному режимі.

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Потім відбулася подія, що спричинила одномоментне відключення фіксації всіх параметрів роботи систем А321. Пасажирський лайнер російської компанії "Когалимавіа", який прямував з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга, зазнав аварії через 23 хвилини після вильоту на півночі єгипетського півострова Синай. Всі 224 людини, що знаходилися на борту, загинули. Серед них було 25 дітей.