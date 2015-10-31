Катастрофа російського лайнера A321: вцілілих серед пасажирів та екіпажу немає - ЗМІ

Про це повідомили представники єгипетської влади, передає Sky News.

"Єгипетські чиновники кажуть, що ніхто не вижив в результаті катастрофи російського авіалайнера на Синаї - 224 особи були на борту", - йдеться у повідомленні.

Update - Egyptian officials say there are no survivors from the crash of Russian airliner in Sinai - 224 people were on board — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) October 31, 2015

Раніше джерело в Росавіації повідомило, що на борту літака Airbus перебували 200 дорослих пасажирів і 17 дітей, крім того, там були 7 членів екіпажу.

Нагадаємо, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту о 5.51 за київським часом і зник з екранів радарів через 23 хвилини.