Кемерон: Вихід з ЄС є загрозою національній безпеці Великобританії

Про це Кемерон заявить у своїй промові у вівторок, яка буде черговою «спробою змінити відносини Лондона і Брюсселя» перед тим, як Великобританія проведе референдум про вихід з ЄС.

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Прем'єр-міністр також планує написати лист голові ЄС Дональду Туску, в якому буде інформація про те, яких реформ Великобританія очікує від об'єднання європейських країн. Повідомляється, що Великобританія вимагає більше повноважень, що дозволяють «блокувати» європейські закони і уникати втручання в приватну торгівлю. Вона також хоче накласти обмеження на видачу допомоги мігрантам, повідомляє Gazeta.ru.

Британський міністр закордонних справ Філіп Хаммонд попереджає, що пропозиція зупинити виплату допомоги мігрантам протягом наступних чотирьох років може бути незаконною.

На думку Девіда Кемерона, результати проведення референдуму будуть, «швидше за все, найважливішим рішенням», яке британці зроблять у своєму житті. Прем'єр-міністр відкидає будь-яку можливість повторного проведення референдуму і підкреслює, що «прийняте рішення буде остаточним».

«Питання полягає в тому, чи ми будемо більш успішні в складі ЄС чи за його межами? Членство в ЄС зміцнює нашу економічну безпеку чи ні? Членство в ЄС впливає на нашу національну безпеку чи ні?» — наводить видання слова Кемерона.

«Ми хочемо залишитися, але ми не хочемо робити це за будь-яку ціну. І Кемерон чітко дає зрозуміти це», — написав у своїй колонці мер Лондона Борис Джонсон. Він також закликав не слухати «єврофілів в парламенті», які передбачають, що вихід Великобританії з ЄС може обернутися катастрофою.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Філіп Хаммонд заявив у своєму інтерв'ю, що ЄС не вдасться відволікти британців від серйозних питань «косметичними» реформами.