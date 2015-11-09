Слідчий комітет РФ вирахував організатора вбивства Нємцова і пред'явив звинувачення - ЗМІ

Як повідомляє Росбалт, Мухудинова оголошено у федеральний розшук.

За даними видання, в минулу п'ятницю СК РФ виніс ухвалу про заочне пред'явлення звинувачень Мухудинову у вбивстві Нємцова. Причому в документі Мухудинов позначений як організатор гучного злочину. Оскільки він з березня 2015 року ховається від СК РФ, то одночасно був оголошений у федеральний розшук.

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Мухудинов був особистим водієм командира роти "Півночі" Руслана Геремеєва. Передбачуваний виконавець вбивства політика — Заур Дадаєв — у своїх свідчення заявляв, що злочин було скоєно на прохання якогось Русіка. Як вже повідомлялося, СК РФ однозначно ідентифікував Русіка як Руслана Мухудинова. Після цього він був оголошений в оперативний розшук, але знайти його так і не вдалося.

Адвокат сім'ї Бориса Нємцова Вадим Прохоров підтвердив інформацію про пред'явлення звинувачень Мухудинову. При цьому він зазначив, що чекає таких же кроків слідства і відносно Геремеєва.