У справі Нємцова не залишилося жодного обвинуваченого, який би визнавав провину

Шадід Губашев, заарештований за співучасть у вбивстві Бориса Нємцова, на допиті відмовився від своїх свідчень. Таким чином, у справі про розстріл політика не залишилося жодного обвинуваченого, який би визнавав провину. Раніше від своїх зізнань також відмовилися Заур Дадаєв та Анзор Губашев.

Як розповіло "Росбалту" джерело, знайоме з ситуацією, до цього тижня саме на Шадіда Губашева робили "велику ставку" співробітники СК РФ. Він залишався єдиним фігурантом справи, чиї діючі свідчення були на руках у слідства. Причому (на відміну від Дадаєва і Анзора Губашева) Шадід не висловлював категоричного бажання від них відмовитися. Тому до останнього моменту не було зрозуміло, яку позицію він займе під час допиту, який відбувся в минулий четвер.

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Однак Губашев під протокол заявив, що відмовляється від своїх зізнань: вони нібито були отримані шляхом обману та тиску. Згідно з версією Шадіда, якісь оперативні співробітники організували йому в СІЗО зустріч з братом Анзором. Той почав переконувати родича, що треба дати певні свідчення і навіть разом з оперативниками розповів, які саме. Завдяки їм, запевняв Анзор, сидіти далі буде він, а Шадід разом з ще двома обвинуваченими — Хамзатом Бахаєвим і Тамерланом Ескерхановим — вийде на свободу. В результаті Шадід Губашев розповів, що після вбивства Нємцова він був присутній при розмові Анзора і Заура Дадаєва, під час якого вони обговорювали, як вчинили цей злочин.

Нагадаємо, що раніше від своїх свідчень відмовилися Заур Дадаєв та Анзор Губашев, а, намічена угода зі слідством Хамзата Бахаєва, в рамках якої він міг теж розповісти про обставини вбивства, зірвалася. Таким чином, у "справі Нємцова" більше немає зізнань, які б не були "відкликані" обвинуваченими.